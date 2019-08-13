Ростов-на-Дону, 13 августа, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Пчеловодам из Песчанокопского района Ростовской области грозит штраф. Это связано с тем, что большинство пасек, где произошёл массовый мор пчёл, не зарегистрированы.

Н.А.Богатов. Пасечник. 1875

«Только 5 из 47 пасек были официально зарегистрированы в районе. Пасечникам выдвинуто требование о необходимости регистрации, иначе их ждет штраф», — цитирует «Интерфакс-Юг» заместителя начальника управления ветеринарии региона Николая Губачева.

По его словам, ни один из химикатов, на который пожаловались пчеловоды, не является причиной гибели насекомых. При этом сельхозпроизводителям направлено предостережение о применении пестицидов.

ИА REGNUM напоминает, что о массовой гибели пчёл в Ростовской области стало известно в конце июля 2019 года.