Воронеж, 13 августа, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Депутат Воронежской облдумы Сергей Почивалов («Единая Россия») оказался в центре скандала после появившегося в сети видеоролика. Автор видео сообщил, что «депутат Воронежской области» на Volkswagen Touareg порезал колеса минивэна с иностранными номерами. Конфликт произошёл на автозаправке в Анне Воронежской области 2 августа. Пользователи сети опознали в участнике конфликта депутата облдумы. Сам Почивалов заявляет, что не имеет отношения к порезанным шинам — их, по его версии, испортили «десантники».

Vrnoblduma.ru Сергей Почивалов

"Они подрезали машину «немцев», и я сзади подъехал. Получилось так, что они впереди меня встали и начали разбираться. Я пошёл кофе пить, возвращаюсь, а там уже приехала Росгвардия», — цитируют депутата « Вести-Воронеж ».

По словам депутата, виновники происшествия скрылись. К самому Почивалову у полиции претензий нет. Интересно, что ранее «Блокнот Воронеж» сообщил о том, что видеозаписи с камеры видеонаблюдения на месте конфликта исчезли.

Сергей Почивалов является депутатом Воронежской облдумы вот уже четыре созыва. Согласно данным декларации, по итогам 2018 года Почивалов получил доход в 2 млн 830,5 тыс. рублей, его супруга — в 15,2 млн. В собственности Почивалова два автомобиля Toyota, два прицепа и катер, на супругу, помимо прочего, оформлены два Volkswagen Touareg.