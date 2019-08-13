Москва, 13 августа, 2019, 11:41 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы задержаны и отменены 24 рейса. Об этом 13 августа сообщает онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

(сс) Gellinger Cамолет

По данным сервиса по состоянию на 11:33, в аэропорту «Домодедово» отменены три авиарейса, 11 задержаны. Во «Внуково» задержаны три авиарейса, ещё четыре отменены. В «Шереметьево» задержаны три авиарейса.

Данные сервису предоставлены аэропортами. Причина изменений в расписании авиарейсов не сообщается.