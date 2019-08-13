Владивосток, 13 августа, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Кроме бравурных отчётов о работе российско-индийского форума во Владивостоке, в соцсетях появилось видео, где уставшие чиновники спят, зевают на пленарном заседании в кампусе ДВФУ 12 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спящий заместитель правительства Якутии Георгий Никонов

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На видео отчётливо видно как спит, уронив голову на грудь, заместитель правительства Якутии Георгий Никонов. За его спиной безудержно зевает индийский представитель из делегации.

На первом плане сидят уставшие Александр Левинталь (губернатор ЕАО) и Роман Копин (глава Чукотки).

Кто-то из чиновников просто прикрыл глаза. Безусловно, заснувших можно оправдать сменой часовых поясов, долгими перелётами и просто человеческой усталостью.

Как сообщало ИА REGNUM, губернаторы Дальнего Востока и министры два дня работали во Владивостоке с индийскими бизнес-структурами, а также участвовали в совете при полпреде президента РФ Юрии Трутневе.