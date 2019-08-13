Москва, 13 августа, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Говоря о формировании достойной пенсии в России хочется перефразировать выражение «Куй железо пока горячо на «формируй пенсию смолоду». Рассчитывать в таком важном и щепетильном вопросе, как финансовое обеспечение старости, в нашей стране можно только на себя, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

По её мнению, если понадеяться на русское «авось», то пусть к вершине пирамиды Маслоу, где человеку уже хочется творить и ощущать свою причастность всему миру, будет недостижим, по причине того, что не удовлетворятся базовые физиологические потребности, расположенные у подножья пирамиды, такие как хорошая еда, здоровый сон, чистая вода и комфортный отдых.

«Что же каждому необходимо делать? С самого начала своей трудовой деятельности важно формировать свою пенсию. И делать это самостоятельно. Механизмы для этого все есть, но прежде чем их рассматривать стоит решить простую финансовую задачу: Человек ходит на работу пять раз в неделю.

Обычно утром он выпивает кофе для бодрости, которое покупает за 150 рублей. Следовательно, за год на чашки кофе тратится 36 тыс. рублей. Куда можно инвестировать деньги, которые появились из-за того, что кофе граждане варят сами дома», — задаётся вопросом эксперт.

Стоит рассмотреть консервативный способ, который пользуется доверием у жителей России, это, конечно, вклад. Подписав договор на депозитное обслуживание с процентной ставкой 5% годовых (предложения есть и с более высоким процентом), за год можно получить прибыль к своему депозиту 1 тыс. 800 рублей.

Так как взят курс на достойное пенсионное обеспечение, то у человека есть десятки лет, чтобы к моменту назначения пенсии довести сумму на вкладе до цифры с шестью нулями. И это только потому что он стал готовить кофе дома.

«Следующий интересный инструмент-это облигации федерального займа (ОФЗ). Граждане дают государству деньги в долг (от 30 000 рублей) и получают за этот доход, который называется купонным и выплачивается в соответствии с определенным графиком. Доходность по ОФЗ выше чем у обычного вклада и доходит до 8,58%», — отметила Мороз.

Также стоит обратить внимание на полис накопительного страхования жизни (НСЖ). Инвестировать в данную программу стоит если человек уже научился себя контролировать и точно может работать на долгосрочные перспективы. Так программы рассчитаны на срок от пяти до 20 лет.

Каждый год, в течение срока договора, необходимо вносить определенную сумму денежных средств. Предусмотрена возможность раз в год получать налоговый вычет, то есть возвращать 13% от суммы взноса, обратившись в налоговый орган. Доходность в целом при НСЖ низкая, но отличная возможность сохранить денежные средства, и в итоге получить очень существенную сумму.

«Фундамент достойной пенсии строится в далёкой молодости. Необходимо избавиться от желания вложить деньги в высокопарные обещания получить большой доход за короткий период. Это очень высокорискованные вложения, которые принесут только стресс.

Прежде всего необходимо взять под четкий контроль свой бюджет, а возможности для грамотного инвестирования каждый гражданин России сможет разглядеть сам», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, НАПФ готова представить документ, который регламентирует возможности повышения пенсии до 56% от утраченного заработка.

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