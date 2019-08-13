Эксперт назвал важные шаги к «достойной» пенсии в России
Москва, 13 августа, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Говоря о формировании достойной пенсии в России хочется перефразировать выражение «Куй железо пока горячо на «формируй пенсию смолоду». Рассчитывать в таком важном и щепетильном вопросе, как финансовое обеспечение старости, в нашей стране можно только на себя, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.
По её мнению, если понадеяться на русское «авось», то пусть к вершине пирамиды Маслоу, где человеку уже хочется творить и ощущать свою причастность всему миру, будет недостижим, по причине того, что не удовлетворятся базовые физиологические потребности, расположенные у подножья пирамиды, такие как хорошая еда, здоровый сон, чистая вода и комфортный отдых.
Стоит рассмотреть консервативный способ, который пользуется доверием у жителей России, это, конечно, вклад. Подписав договор на депозитное обслуживание с процентной ставкой 5% годовых (предложения есть и с более высоким процентом), за год можно получить прибыль к своему депозиту 1 тыс. 800 рублей.
Так как взят курс на достойное пенсионное обеспечение, то у человека есть десятки лет, чтобы к моменту назначения пенсии довести сумму на вкладе до цифры с шестью нулями. И это только потому что он стал готовить кофе дома.
Также стоит обратить внимание на полис накопительного страхования жизни (НСЖ). Инвестировать в данную программу стоит если человек уже научился себя контролировать и точно может работать на долгосрочные перспективы. Так программы рассчитаны на срок от пяти до 20 лет.
Каждый год, в течение срока договора, необходимо вносить определенную сумму денежных средств. Предусмотрена возможность раз в год получать налоговый вычет, то есть возвращать 13% от суммы взноса, обратившись в налоговый орган. Доходность в целом при НСЖ низкая, но отличная возможность сохранить денежные средства, и в итоге получить очень существенную сумму.
Как сообщало ИА REGNUM, НАПФ готова представить документ, который регламентирует возможности повышения пенсии до 56% от утраченного заработка.
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