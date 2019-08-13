Токио, 13 августа, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Тайфун «Кроса», десятый по счету в текущем сезоне, приближается к юго-западной части Японии. Об этом 13 августа предупреждает японское метеорологическое управление.

NASA Тайфун

Ураган разрушительной силы отделяют от японских островов Танэгасима 500 км. К основной части страны тайфун, предположительно, подойдет 15 августа. С собой «Кроса» принесет мощные ливни, а это угрожает оползнями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юго-запад Японии пострадал от действия тайфуна «Франциско». Непогода привела к отмене многих авиарейсов и сбою в движении поездов.

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