Красноярск, 13 августа, 2019, 08:24 — ИА Регнум. За последние сутки площадь природных пожаров в Красноярском крае увеличилась более чем на девять тысяч гектаров. По данным КГАУ «Лесопожарный центр», на утро 13 августа в регионе действует 103 пожара на площади 1 155 636 га.

skeeze Пожар

Причём, 96,7% всей площади составляет так называемая «зона контроля». На практике это означает, что большинство возгораний, расположенных в труднодоступной местности, не тушат, а только «контролируют». Таковых в регионе насчитывается сейчас 421 штук, они бушуют на площади 1 768 284 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 12 августа в России действовал 301 лесной пожар-отказник, а площадь, пройденная огнем, составила 2 743 000 га. Причём, больше всего возгораний, которые решено не тушить (42 пожара) находились именно вКрасноярском крае(1 020 028 га).

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