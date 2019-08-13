Киев, 13 августа, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Около четверти дел, возбуждённых Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), заведены против судей, сообщили 12 августа в пресс-службе НАБУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Так, из 200 направленных в суд дел, почти каждое четвертое касается действий судей», — сказано в сообщении.

В НАБУ отметили, что по состоянию на 30 июня 2019 года в суд были направлены дела касательно 38 судей, ещё шести судьям сообщили о подозрении.

В прошлом году таких дел направили в суд всего четыре, и ни по одному из них до сих пор не было вынесено решение, рассказали в пресс-службе.

В НАБУ и САП надеются, что процесс привлечения судей к ответственности значительно ускорится, когда на Украине заработает Антикоррупционный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НАБУ заявили, что не нашли подтверждений того, что уголь, закупавшийся с 2016 года по формуле «Роттердам плюс», действительно возили на Украину из Нидерландов.

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