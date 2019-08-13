Нижний Новгород, 13 августа, 2019, 04:43 — ИА Регнум. Госучреждение «Автобаза управления делами правительства Нижегородской области» двумя закупками за счёт бюджета планирует приобрести 67 автомобилей на общую сумму почти 100 млн рублей. Аукционы пройдут 22 августа 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Игрушечный автомобиль

Начальная цена первого тендера — 70 681 846,56 рубля. В рамках него планируется закупить 32 чёрных седана с бензиновым двигателем, выпущенных не ранее 2018 года. Источник финансирования — областной бюджет, срок на поставку — 20 дней со дня заключения контракта.

По итогам второго аукциона с начальной ценой 25 301 500 рублей победитель должен поставить 35 седанов не ранее 2019 года выпуска. При этом цвет может быть белый, чёрный или серебристый. Оплатят и эту покупку из средств нижегородского бюджета.

Судя по тому, что в это же время и ранее объявлены торги на техобслуживание и запчасти, в автопарке правительства уже есть BMW, Ford Mondeo, Volkswagen, Toyota Avensis, Audi A8, Toyota Camry, Ford Focus, Hyundai Sonata, Toyota Land Cruiser, KIA, Audi A6, несколько Mercedes-Benz.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2019 года ФГУП «Российский ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» закупил дорогостоящий автомобиль. Лимузин 2019 года выпуска стоимостью более 7,8 млн рублей был приобретён в преддверии визита патриарха Кирилла в Саров.

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