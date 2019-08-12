Нью-Йорк, США, 12 августа, 2019, 23:43 — ИА Регнум. Фондовый рынок США провел первые торги недели в «красной зоне», снижение основных индексов за день составило более 1%, 12 августа передает агентство Reuters.

Carlos Delgado Уолл-стрит

К завершению торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 399,00 пункта (1,52%), до 25 888,44 пункта, индекс S&P 500 снизился на 36,39 пункта (1,25%), до 2882,26 пункта, индекс Nasdaq снизился на 95,73 пункта (1,20%), до 7863,41 пункта.

Уолл-стрит «лихорадит» с момента объявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах на $300 млрд китайского импорта. К настоящему моменту рынок окончательно потерял веру в торговое соглашение с Китаем.

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