Вашингтон, 12 августа, 2019, 22:21 — ИА Регнум. Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник». Об этом пишет The New York Times.

Запуск ракеты

По данным издания, замалчивание деталей произошедшего привлекло внимание аналитиков в Вашингтоне. Они считают, что данный инцидент свидетельствует о технологической слабости новой российской программы вооружений.

Разведчики уверены, что взрыв, после которого было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона, произошел во время испытаний элементов низколетящей межконтинентальной ракеты «Буревестник» (кодовое обозначение НАТО— SSC-X-9 Skyfall). Известно, что эта ракета оснащается малогабаритной ядерной энергоустановкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всё, что известно о характеристиках ракеты «Буревестник» дает право предположить, что ни одна из существующих систем противоракетной обороны данную ракету перехватить не может.

В США, однако, считают, что создание такой ракеты невозможно, поскольку американские создатели оружия не смогли добиться успехов в этом направлении в 50‑60-х годах XX века.