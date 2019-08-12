Москва, 12 августа, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Троицкий суд Москвы оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, сообщает 12 августа РИА Новости.

Cikrf.ru Любовь Соболь

Суд признал Соболь виновной в совершении административного правонарушения за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Сумма штрафа составила 300 тысяч рублей.

Ранее незарегистрированному кандидату уже был назначен такой штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, подручная оппозиционного блогера Алексея Навального Соболь была задержана сотрудниками полиции после того, как один из организаторов митинга внесистемной оппозиции на проспекте Сахарова написал заявление в полицию.