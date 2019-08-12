Москва, 12 августа, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Министерство просвещения решило не вводить систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в колледжах, так как это видится нецелесообразным. Об этом в интервью «Российской газете» заявил министр просвещения Ольга Васильева.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Министр пояснила, что те учащиеся, которые решили после 9-го класса получить среднее профессиональное образование (СПО), всё равно обладают правом сдать ЕГЭ, так как это закреплено законодательно.

Однако Васильева отметила, что её министерство рассматривало вопрос о том, чтобы выпускники СПО сдавали ЕГЭ в обязательном порядке. К счастью, от этого было решено отказаться.

«Другой вопрос — нужен ли этот экзамен выпускникам СПО как обязательный… и мы действительно рассматривали вопрос обязательного ЕГЭ. Однако приняли решение, что вводить его пока нецелесообразно». — сказал Васильева.

Напомним, что ЕГЭ для школьников является одновременно и выпускным экзаменом, и вступительным экзаменом в вуз. Эта система породила практику, когда ученики старших классов фактически изучают только те предметы, по которым они планируют сдавать ЕГЭ, при этом «изучение» превращается в банальное «натаскивание» по заданиям ЕГЭ прошлых лет. Остальные предметы, как правило, не изучаются.