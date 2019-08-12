Лондон, 12 августа, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Аналитики нефтяного рынка считают нынешний масштаб сокращений добычи стран ОПЕК недостаточным для удержания цен на нефть на уровне $60 за баррель, 12 августа передаёт агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«Если сокращения ОПЕК просто сохранятся неизменными до 2020 года, цены будут падать» , — уверены эксперты Bernstein Energy.

По мнению аналитиков, ОПЕК «необходимо снизить добычу ещё на один миллион баррелей в день в 2020 году, если они хотят защитить цены на нефть».

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