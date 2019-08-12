Москва, 12 августа, 2019, 18:47 — ИА Регнум. ФГУП «РАДОН» проводит в Москве обследование радиационного фона рядом с железнодорожной платформой «Москворечье». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила общественный деятель Руслана Луговая.

Иван Шилов ИА REGNUM Радиация

По словам активиста, 12 августа специалисты «РАДОН» обследовали новый участок, который расположен в непосредственной близости от платформы, рядом с которой планируется строить Юго-Восточную хорду Москвы.

«Сегодня «РАДОН» работает весь день. Он бурят, берут пробы. Обследовались новые точки с повышенным радиоактивным фоном. Однако с активистами представители «РАДОН» не общаются», — отметила Луговая.

Общественник также отметила, что специалисты бурят лунки в разных местах, по всей видимости, для того чтобы понять, где ещё, помимо радиоактивного могильника, есть заражённый грунт.