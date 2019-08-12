Цхинвал, 12 августа, 2019, 18:20 — ИА Регнум. В Южной Осетии завершился второй поток международного молодежного этнолагеря «Аланский след». В республике подобный лагерь прошел впервые. Его участниками стали этнические осетины из Турции, Таджикистана, Азербайджана, Германии, Франции, Казахстана, Сирии и Нидерландов. Организатором проведения этнолагеря в Южной Осетии выступил комитет по молодежной политике, спорту и туризму республики. Об этом сообщает 12 августа югоосетинское информагентство «Рес».

Cominf.org Участники этнолагеря в Южной Осетии

Участники этнолагеря посетили экскурсии по городу Квайса, в селе Дзагина, в пещере Кударо, также в рамках лагеря состоялась поездка на озеро Ерцо. Также для молодежи было организовано посещение музеев и мастер-класса по изготовлению осетинских кукол. Гости приняли участие во всех траурных мероприятиях, посвященных одиннадцатой годовщине августовской войны, посетили мемориальное кладбище №5.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, этнолагерь «Аланский след» проходит в Северной Осетии с 2015 года. Цель мероприятия — рассказать осетинам, живущим за пределами исторической родины, об истории, культуре и быте своего народа. В 2019 году впервые часть мероприятий этнолагеря прошла на территории Южной Осетии.