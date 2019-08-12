Трамп и Джонсон снова обсудили Brexit
Лондон, 12 августа, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры, 12 августа передает агентство Reuters.
Борис Джонсон и Дональд Трамп
Согласно заявлению Даунинг-стрит, Джонсон и Трамп обсуждали торговые и экономические вопросы, а также предстоящий выход Великобритании из Евросоюза.
«Премьер-министр представил президенту обновленную информацию о Brexit», — сказано в сообщении.
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