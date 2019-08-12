Волгоград, 12 августа, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Волгоградский областной суд зарегистрировал поступление административного искового заявления от бывшего кандидата в губернаторы Волгоградской области Дмитрия Любитенко. Истец просит признать незаконным постановление избирательной комиссии региона об отказе ему в регистрации в качестве кандидата для участия в выборах на должность главы региона. Об этом сообщили 12 августа в пресс-службе суда.

Joe Gratz Зал судебных заседаний

Избирком принял решение отказать Любитенко в связи с отсутствием документов, необходимых для регистрации, 26 июля 2019 года. Исковое заявление в суде приняли в производство. Дело будут рассматривать в открытом судебном заседании 14 августа.

Напомним, в выборах губернатора Волгоградской области официально было зарегистрировано пять кандидатов. Один из них снял свою кандидатуру 6 августа. Выборы назначены на 8 сентября. 11 августа Любитенко провёл в Волгограде митинг, на котором заявил о необходимости убрать муниципальный фильтр. Именно эта мера не позволила ему собрать нужное количество подписей избирателей. На митинг пришли не более 100 человек.