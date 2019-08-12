Алтайские поисковики подняли останки семи бойцов в Карелии
Петрозаводск, 12 августа, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Из поисковой экспедиции в Карелии вернулся алтайский краевой поисковыйотряд «Высота». Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Оксана Какаева, вахта памяти алтайских поисковиков проходила с 20 июля по 1 августа 2019 года по местам сражений 27-й стрелковой дивизии, где воевали и совершали героические подвиги бойцы, погибшие в боях на Ребольском направлении Карельского фронта в августе-сентябре 1941 года.
«Закончилась очередная вахта поискового отряда «Высота». Ребята большие молодцы! В этом году мы работали совместно с поисковиками Республики Карелия (отрядами «Вертикаль» и «Альтаир»). Общими усилиями обнаружили и подняли останки семи бойцов Красной Армии. Каждый солдат — это страница истории и когда мы поднимаем их останки, конечно, стремимся найти медальон. Это были солдаты, которые погибли в боях 1941−1942 годов, к сожалению, именных медальонов и подписных предметов при них не было найдено», — рассказала руководитель экспедиции Елена Масляева.
По её словам, были найдены другие артефакты военной поры, например, хорошо сохранившаяся саперная лопатка, финская стеклянная фляжка, пять пуговиц. Эти и другие предметы пополнят экспозиции алтайских школьных музеев.
Из восьми бойцов отряда пятеро поехали в экспедицию впервые, среди них одна девушка — ученица лицея №129 Софья Сергеева.
«Когда мы приехали к месту проведения экспедиции, мне сложно было представить, что в этих красивых лесах и полях когда-то проходили кровопролитные бои. Но когда началась сама работа, я поняла, насколько это действительно было страшно. То, что мы слышали на уроках истории, не передавало всего ужаса войны.
И даже когда ты видишь эти огромные снаряды, представить себе не можешь, какого это, когда они взрываются рядом с тобой. Непередаваемое ощущение испытываешь при подъеме останков солдата. Ведь это был человек, у которого была какая-то своя жизнь, его где-то ждали и не дождались… От этой мысли становилось не по себе! Но я была к этому готова и понимала, что там будет. Мне многие говорят, что заниматься поиском пропавших солдат — не женское дело. Я с этим не согласна, а уверена, что в поисковой деятельности важна помощь каждого», — поделилась своими впечатлениями Софья.
В завершение Вахты Памяти члены отряда провели митинг на мемориале воинам-сибирякам, увековеченным у села Ругозеро, и возложили цветы. В числе 364 фамилий, размещенных на мемориале, боец отряда Данила Реунков нашел фамилию своего прадеда — Федора Алексеевича Багринцева.
Также в рамках экспедиции отряд принял участие в слете поисковых объединений Карелии «Тропа Варламова», который проводится в память о Герое Советского Союза Николае Гавриловиче Варламове уже в 44 раз. На митинге, посвященном подвигу героя, алтайским поисковикам была вручена медаль «Шагнувши в бессмертие» для передачи родственникам красноармейца Ивана Тимофеевича Овсянникова в Кытмановский район.
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Напомним, ранее были подведены итоги участия алтайских поисковых отрядов «Поиск» и «Русич» в межрегиональной экспедиции «Западный фронт-5». Экспедиция, объединившая более 300 добровольцев 30 поисковых отрядов из 20 регионов России, проходила в районе Зайцевой горы в Калужской области. Поисковики исследовали несколько участков близ высоты 269,8 Зайцева гора, где в 1942 — 1943 годах вели оборонительные бои части 50-й армии Брянского фронта.
Участие Алтайского краевого поискового отряда «Высота» в поисковой экспедиции «Вахта Памяти» на территории Республики Карелии организовано при содействии управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края с привлечением средств ведомственной целевой программы «Молодёжь Алтая».
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