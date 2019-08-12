Петрозаводск, 12 августа, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Из поисковой экспедиции в Карелии вернулся алтайский краевой поисковыйотряд «Высота». Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Оксана Какаева, вахта памяти алтайских поисковиков проходила с 20 июля по 1 августа 2019 года по местам сражений 27-й стрелковой дивизии, где воевали и совершали героические подвиги бойцы, погибшие в боях на Ребольском направлении Карельского фронта в августе-сентябре 1941 года.

КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Барнаул. Встреча участников алтайского краевого поискового отряда «Высота»

КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Участники алтайского краевого поискового отряда «Высота»

«Закончилась очередная вахта поискового отряда «Высота». Ребята большие молодцы! В этом году мы работали совместно с поисковиками Республики Карелия (отрядами «Вертикаль» и «Альтаир»). Общими усилиями обнаружили и подняли останки семи бойцов Красной Армии. Каждый солдат — это страница истории и когда мы поднимаем их останки, конечно, стремимся найти медальон. Это были солдаты, которые погибли в боях 1941−1942 годов, к сожалению, именных медальонов и подписных предметов при них не было найдено», — рассказала руководитель экспедиции Елена Масляева.

По её словам, были найдены другие артефакты военной поры, например, хорошо сохранившаяся саперная лопатка, финская стеклянная фляжка, пять пуговиц. Эти и другие предметы пополнят экспозиции алтайских школьных музеев.

Из восьми бойцов отряда пятеро поехали в экспедицию впервые, среди них одна девушка — ученица лицея №129 Софья Сергеева.

«Когда мы приехали к месту проведения экспедиции, мне сложно было представить, что в этих красивых лесах и полях когда-то проходили кровопролитные бои. Но когда началась сама работа, я поняла, насколько это действительно было страшно. То, что мы слышали на уроках истории, не передавало всего ужаса войны.

И даже когда ты видишь эти огромные снаряды, представить себе не можешь, какого это, когда они взрываются рядом с тобой. Непередаваемое ощущение испытываешь при подъеме останков солдата. Ведь это был человек, у которого была какая-то своя жизнь, его где-то ждали и не дождались… От этой мысли становилось не по себе! Но я была к этому готова и понимала, что там будет. Мне многие говорят, что заниматься поиском пропавших солдат — не женское дело. Я с этим не согласна, а уверена, что в поисковой деятельности важна помощь каждого», — поделилась своими впечатлениями Софья.

В завершение Вахты Памяти члены отряда провели митинг на мемориале воинам-сибирякам, увековеченным у села Ругозеро, и возложили цветы. В числе 364 фамилий, размещенных на мемориале, боец отряда Данила Реунков нашел фамилию своего прадеда — Федора Алексеевича Багринцева.

Также в рамках экспедиции отряд принял участие в слете поисковых объединений Карелии «Тропа Варламова», который проводится в память о Герое Советского Союза Николае Гавриловиче Варламове уже в 44 раз. На митинге, посвященном подвигу героя, алтайским поисковикам была вручена медаль «Шагнувши в бессмертие» для передачи родственникам красноармейца Ивана Тимофеевича Овсянникова в Кытмановский район.

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Напомним, ранее были подведены итоги участия алтайских поисковых отрядов «Поиск» и «Русич» в межрегиональной экспедиции «Западный фронт-5». Экспедиция, объединившая более 300 добровольцев 30 поисковых отрядов из 20 регионов России, проходила в районе Зайцевой горы в Калужской области. Поисковики исследовали несколько участков близ высоты 269,8 Зайцева гора, где в 1942 — 1943 годах вели оборонительные бои части 50-й армии Брянского фронта.

Участие Алтайского краевого поискового отряда «Высота» в поисковой экспедиции «Вахта Памяти» на территории Республики Карелии организовано при содействии управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края с привлечением средств ведомственной целевой программы «Молодёжь Алтая».

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