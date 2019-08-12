Ростов-на-Дону, 12 августа, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Благоустройство парка Собино затягивается из-за судебной тяжбы администрации Ростова-на-Дону с подрядчиком. Возобновить работы на объекте планируется после решения суда. Предметом спора является объём выполненных работ и сроки их выполнения.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

«Сейчас идут судебные разбирательства, заказана экспертиза. По результатам разбирательств муниципалитет вернется к теме благоустройства этого парка. Пока не будет решения суда, продолжать работы и выходить на новые торги невозможно», — цитирует «Ростов официальный» исполняющую обязанности замглавы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ Анну Нор-Аревян.

При этом региональные чиновники заявили ранее, что завершение благоустройства парка Собино намечено на 2020 год.

ИА REGNUM сообщало, что в июле 2018 года стало известно о том, что парк культуры и отдыха, названный в честь революционера Анатолия Собино, будет благоустроен. На эти цели из муниципальной казны было выделено 118 млн рублей. Работы должны были быть завершены к 1 декабря 2018 года.