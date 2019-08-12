Москва, 12 августа, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Комплект школьной формы к 1 сентября обошёлся в 35 тыс. рублей, сообщила корреспонденту жительница Центрального административного округа (ЦАО) Москвы и мать первоклассницы Марина Д.

Дарья Драй ИА REGNUM Школьница

«На рынке представлено бесконечное число марок школьной формы, на большинство из них цены шокируют. К тому же у каждой школы свои требования к её цвету. В школе, в которую идёт мой ребёнок, все требования озвучили заранее: это строго чёрный цвет формы и белые блузки/рубашки, удобная обувь, в которой ребенок не споткнётся на лестнице, когда будет спускаться в столовую на завтрак», — рассказала она.

По её словам, для приобретения подходящей формы она несколько месяцев посещала распродажи.

«Так, хорошего качества блузки стоят в Москве от 1 до 3 тысяч рублей. Обычно покупается пять блузок, чтобы стирать раз в неделю. Также в стандартный набор для девочек входят сарафаны, обычно покупают два или три. Я приобрела два. Цены на сарафаны колеблются в среднем в пределах 1200−3500 рублей», — продолжила рассказ мать первоклассницы.

Также для торжественных линеек требовался костюм. Юбка для него стоит от 1000 рублей, цены на блузку и жилет — почти 4 тыс. рублей. Пиджаки продаются по 3−5 тыс. рублей. Ранцы с твёрдой спинкой в магазинах предлагают от 3 до 30 тыс. рублей в зависимости от марки. Марина приобрела за 7 тысяч с учётом распродажи.

«Плюс ребёнку нужны брюки на зимний период (1−3,5 тысячи рублей) пару кардиганов на зиму (от 1,5 до 3 тысяч рублей) утепленная водолазка (500 рублей — 2 тысячи рублей), кроссовки на физкультуру (разброс цен огромный — в среднем от 1,5 до 7 тысяч рублей, мне обошлись в 2,5 тысячи), форма для занятий физкультурой (черные шорты и белые футболки — весь комплект от 800 до 1700 рублей), кожаные удобные туфли (от 2,5 до 6 тысяч)», — поделилась мать будущей ученицы.

Она отметила, что в отличие от некоторых других учебных заведений, в их школе не стали брать деньги на дополнительные учебные пособия, а закупили всё сами. Тетради и канцтовары пока лишь в процессе покупки.

Марина Д. считает, что снизить траты родителей могло бы введение единых стандартов школьной формы — если не на уровне России, то хотя бы в Москве. Она отметила, что сейчас форма очень разная по качеству и стоимости, что в итоге возвращает к соперничеству кошельков.