Киев, 12 августа, 2019, 13:24 — ИА Регнум. В Киеве бывшего президента Украины Петра Порошенко после того, как он покинул здание Государственного бюро расследований (ГБР), неизвестные забросали яйцами, сообщает 12 августа телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Отмечается, что после допроса «в адрес Порошенко пошли в ход яйца», вместе с тем несколько сторонников бывшего украинского лидера попытались его защитить. Сам допрос в ГБР длился более 2,5 часов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Порошенко был вызван на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой», чьим собственником он якобы является.

Отметим, что Порошенко фигурирует более чем в десяти уголовных делах, возбуждённых украинскими правоохранителями. 25 июля он уже проходил допрос по делу о продаже предприятия «Ленинская кузница» (переименовано в «Кузницу на Рыбацком»).

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