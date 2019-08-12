Саров, Нижегородская область, 12 августа, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Эксперты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) пытаются оценить масштаб ЧП в Архангельской области. Об этом в интервью саровским журналистам рассказал научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Соловьев.

Duma-sarov.ru Ядерный центр. Саров

«Произошла трагедия, роковое стечение обстоятельств при наших испытаниях, мы пытаемся разобраться, наши ученые находятся в постоянном контакте с комиссией, мы анализируем цепь событий, чтобы оценить масштаб и понять ее причины», — заявил Соловьев.

Он отметил, что испытания разработок для Министерства обороны РФ — часть научной программы ядерного центра. О том, что именно испытывали ученые, Соловьев не сказал, однако отметил, что ключевым видом работ является создание малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных материалов.

«Важным направлением деятельности центра являются разработки по созданию источников энергии — тепловой и электрической с использованием радиоактивных материалов, в том числе делящихся. Такими разработками центр занимается очень давно. Это направление является актуальным, важным и необходимым. Малогабаритные источники энергии необходимы для работы в космосе и востребованы в отдаленных арктических районах, поскольку не требуется их обслуживание», — рассказал Соловьев.

При этом он отметил, что подобными разработками занимаются и в других странах.

«Американцы в прошлом году испытали малогабаритный реактор мощностью в несколько киловатт», — подчеркнул он.

Напомним, 8 августа на военном объекте в Архангельской области при проведении испытаний произошел пожар, в результате которого погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом».

По словам руководителя Центра Валентина Костюкова, все погибшие неоднократно принимали участие в аналогичных испытаниях. Подготовка к испытаниям в Архангельской области, по его словам, шла целый год.