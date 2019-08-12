Санкт-Петербург, 12 августа, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Для того чтобы полностью подготовить школьника младших классов к 1 сентября, в Санкт-Петербурге родителям потребуется порядка 21 тыс. рублей, с учетом того, что относительно дешевые вещи будут покупаться в интернет-магазине, где цены в среднем ниже, чем в обычной рознице.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

Такие цифры приводит петербургский телевизионный «Пятый канал». Расчет делался для девятилетнего мальчика с 34-м размером одежды.

В состав комплекта одежды для школьника вошли: две рубашки (3200 руб.), брюки (2500 руб.), пиджак (3000 руб.), три пары носков (300 руб.), спортивный костюм (1500 руб.), три футболки (2100 руб.), кроссовки (1300 руб.), сменная обувь (1600 руб.).

Еще примерно в 2900 руб. обойдется покупка необходимых для школьника канцелярских товаров — пенала, ручек, карандашей, тетрадей, альбомов и т. д. К этому добавили новый ранец (2000 руб.) и букет цветов для учителя в День знаний (600 руб.).

Верхней планкой цен для всей этой «школьной амуниции» являются только финансовые возможности семьи.

Добавим, что прожиточный минимум для детей в Петербурге составляет 11 074 рубля. Таким образом, сборы в школу обойдутся почти в два прожиточных минимума.