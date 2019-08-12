Симферополь, 12 августа, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Муниципальным органам образования Крыма предложили предусмотреть из местных бюджетов доплату до двух тысяч рублей на покупку детям из многодетных семей спортивной формы и обуви. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 августа в министерстве труда и социальной защиты РК.

Спортивная обувь

«Эта выплата будет осуществляться по желанию семьи или с помощью зачисления в кредитную организацию при предоставлении чеков о приобретении школьной формы. Либо через почтовое отделение», — уточнили в минтруда РК.

Как сообщало ИА REGNUM, малообеспеченным многодетным семьям Крыма увеличили на 30% от величины прожиточного минимума для детей размер компенсации на покупку школьной формы — до 3152 рублей.