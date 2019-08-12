Красноярск, 12 августа, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (порядка 100 человек) отправились в Абанский, Богучанский, Нижнеингашский, Эвенкийский и Кежемский районы Красноярского края, где под под руководством профессиональных спасателей будут ликвидировать крупные лесные пожары. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

ГУ МЧС России по Красноярскому краю Студенты-спасатели Всероссийского студенческого корпуса спасателей помогают тушить лесные пожары

Ребятам предстоит производить противопожарную опашку, прокопку траншей, распил деревьев и кустарника, проливку низовых пожаров.

«В сводный отряд вошли студенты-спасатели из Кемеровской, Свердловской, Омской, Ульяновской областей, Красноярского края, Республик Марий Эл и Удмуртии, которые не смогли остаться в стороне и мгновенно мобилизовались», — пояснил руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 12 августа в России действовало 202 лесных пожара на площади 283 167 га, по которым проводились работы по активному тушению. Ещё 301 лесной пожар на площади в 2 743 000 га потушен не будет на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Речь идёт о так называемых пожарах-отказниках, бушующих на площади более двух миллионов гектаров в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области.

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