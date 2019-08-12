Москва, 12 августа, 2019, 11:20 — ИА Регнум. От взрывов боеприпасов на территории воинской части, расположенной в деревне Каменка Ачинского района (Красноярский край) пострадали 33 человека, сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«В настоящее время общее количество пострадавших от взрывов составляет 33 человека. 8 зданий разрушены, пострадали несколько сотен строений (от 200 до 500), это жилые и дачные дома», — отметил Швыткин в Facebook.

Правительство края и Минобороны России работают над оценкой ущерба объектам жилой, социальной и энергетической инфраструктуры в Ачинском районе, заверил он.

Из резервного фонда правительства Красноярского края начались выплаты адресной материальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию по 10 тыс. рублей на человека. Также принято решение о том, что до 50 тыс. на семью будут выплачены в случае утраты либо существенного повреждения имущества, указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в деревне Каменка Ачинского района сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Работают саперы.