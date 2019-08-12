Иркутск, 12 августа, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Ситуация с лесными пожарами в Иркутской области лучше не становится, несмотря на привлечение авиации. По данным регионального ГУ МЧС РФ, по состоянию на утро 12 августа в регионе действует 140 пожаров на площади 769 тысяч 869 га. По сравнению с предыдущими сутками, площадь действующих очагов природных пожаров увеличилась на 14 тысяч 477,6 га.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

«Самыми горимыми остаются Мамско-Чуйский, Бодайбинский, Киренский, Катангский, Усть-Кутский районы», — отмечают спасатели.

Известно, что в пятикилометровой зоне от населённых пунктов действуют сейчас четыре пожара. Так, в Бодайбинском районе в трёх километрах от населённого пункта Светлый локализовано возгорание на площади 985 га. В Катангском районе в пяти километрах от села Бур пожар действует на площади 75 га. В Мамско-Чуйском районе в пяти километрах от посёлка Луговский пожар действует на площади 1070 га. Также огонь угрожал жителям деревни Колотовка (пожар площадью0,7 га локализован в трёх километрах от населённого пункта).

Между тем, в социальных сетях люди взывают о помощи и пишут, что задыхаются от гари. К примеру, в Усть — Илимске, где видимость в прошедшие выходные была меньше ста метров, астматиков уже госпитализируют в лечебные учреждения.

Из Киренска пишут, что огонь наблюдался в прямой видимости от города и что из-за дыма начался падёж птиц. Жители опасаются, что если так пойдёт дальше — люди тоже могут задохнуться во время сна.

Как уже сообщало ИА REGNUM, большинство природных пожаров в Иркутской области начались из-за засухи и сухих гроз. А большая площадь распространения связана с законодательной нормой, в соответствии с которой возгорания, случившиеся в труднодоступном месте, можно не тушить из соображений экономической нецелесообразности. По состоянию на 12 августа в регионе действуют десятки таких очагов, их общая площадь превышает 100 тыс га.

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По данным Роспотребнадзора, концентрация вредных веществ выше нормы зафиксирована в Усть-Илимске, поселках Железногорск и Неон и Киренске.