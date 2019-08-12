Карта с «японскими» Курилами нарушает принцип – «спорт вне политики»
Москва, 12 августа, 2019, 08:49 — ИА Регнум. В том, что в очередной раз всплыла тема Курил, на этот раз в контексте предстоящей Олимпиады 2020 года, в принципе нет ничего удивительного, учитывая ту ситуацию, которая в настоящее время присутствует в мировой геополитике, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедра политологии РЭУ им Г. В. Плеханова Олег Балканский.
Конечно, по его мнению, последуют официальные заявления МИД, сообщения правительственных пресс-служб, но в любом случае никто не будет воспринимать их всерьёз.
Как сообщало ИА REGNUM, четыре курильских острова — Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи — отнесли к Японии на карте сайта Олимпиады 2020 года.
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