Москва, 12 августа, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Июльский поход в магазин в среднем обошелся жителям России в 546 рублей. Это на 10 рублей (на 1,8%) меньше июньского показателя, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

Размер среднего чека сократился на фоне общего снижения повседневных расходов в июле. В первую очередь это связано с сезонным фактором, пояснил президент холдинга Андрей Милехин. В магазинах дешевеют овощи и фрукты, приусадебные хозяйства дают собственный урожай.

Размер среднего чека в июле оказался самым низким с августа 2018 года (537 рублей), однако по сравнению с июлем прошлого года подрос на 3,6%.

Относительно июня средний чек вырос на Дальнем Востоке (+3,5%, до 650 рублей) и в Москве (+0,1%, до 707 рублей). Показатель снизился в Северо-Западном федеральном округе (-3,2%, до 598 рублей), на Урале и в Сибири (-3,1%, до 559 рублей и 462 рублей соответственно), в Поволжье (-2,3%, до 496 рублей), в Центральном и Южном округах (-1%, до 601 рубля и 574 рублей соответственно).

В основу исследования легли потребительские данные 40 тыс. человек, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тыс. человек.

Читайте также: Средний чек жителя России уменьшился третий месяц подряд