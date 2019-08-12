Улан-Удэ, 12 августа, 2019, 07:47 — ИА Регнум. Столица Бурятии Улан-Удэ вошёл в программу «дальневосточной ипотеки». Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Шутенков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Уже с 1 января 2020 года молодые семьи (до 35 лет), а также участники программы «Дальневосточный гектар» смогут взять ипотеку под 2% годовых без первоначального взноса для покупки или строительства любого жилья на сумму до 5 млн рублей», — написал он.

В комментариях местные жители порадовались за молодых, однако указали на дискриминацию по возрастному принципу.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Дальневосточный гектар» на территории Бурятии начала действовать 1 августа.

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