Улан-Удэ, , 05:10 — REGNUM

1 августа в Бурятии начала действовать программа «Дальневосточный гектар». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, за первый час было подано 25 заявок на получение участков.

«Кто-то пришел в МФЦ подать заявление, а часть воспользовались в электронном виде не выходя из дома или офиса. В основном подают заявки на индивидуальное жилищное строительство, сельское хозяйство, садоводство, предпринимательство», — сообщил руководитель бурятского филиалаАгентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Василий Елаев.

Предприниматель Александр Ботов, подавший заявку одним из первых, выбрал участок в Тарбагатайском районе. Вместе с женой они планируют взять два гектара и построить мебельную фабрику.

Отмечается, что землю заявители получают бесплатно, но в течении одного года им нужно определиться с видом использования участка, а через три года — задекларировать ход освоения. Оформить свой участок в собственность гражданин может через пять лет.

Напомним, по плану программа на территории Бурятии должна была стартовать с 1 июля 2019 года. Однако 27 июня министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова сообщила о переносе этой даты из-за задержки с принятием федерального закона.

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