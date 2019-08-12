В Москве выбрали программу празднования Дня города
Москва, 12 августа, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Праздничную программу Дня города в Москве выбрали с помощью голосования на портале «Активный гражданин», сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.
Дарья Антонова ИА REGNUM
День города. Москва
Всего в опросе приняли участие почти 155 тыс. человек. Более 40% респондентов захотели запуска фейерверков в парков, почти 30% одобрили мероприятия для детей. Более 14% проголосовали за события с участием благотворительных фондов.
Наиболее популярной вариантом программы для площадок в округах Москвы стали концерты современной музыки — более 37%. 26% проголосовали за театрализованные представления, ещё 20% — за концерты классической музыки. Более 4% выбрали поэтические программы.
Празднование Дня города пройдёт в Москве 7 и 8 сентября.