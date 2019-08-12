Якутск, 12 августа, 2019, 04:44 — ИА Регнум. Якутяне отправили писателю Джорджу Мартину, по книгам которого снята популярная «Игра престолов» статуэтку одного из героев сериала — Джона Сноу, которую местные мастера специально для него изготовили, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мартин уже получил презент.

dravecky Джордж Мартин

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Инициаторы придумали, как воплотить идею по передаче статуэтки — Эллэя, автору любимого сериала — презент передавали по принципу теории шести рукопожатий.

Они нашли якутян, проживающих в Америке — Жанну и Дмитрия Ушкановых. Девушка все подробности по доставке «народного Оскара» описала в своём Instagram.

В Якутске автор проекта Татьяна Егорова передала Эллэя Дарье Ядерной, которая вылетела в Москву и затем в Нью-Йорк. Затем Жанна Доари попросила супругов Ушкановых доставить статуэтку в Санта-Фе, где живёт Джордж Мартин. В итоге Эллэй был ему доставлен в конце июля.

К сожалению при вручении народного якутского Оскара Джорджа Мартина не было, но его помощница Джанет Северанс тепло поблагодарила от его имени «настоящих хранителей зимы» — якутян и всю команду создателей статуэтки Эллэя. Также помощница передала создателям статуэтки подписанные заранее их фотографии и сказала, что ещё будет видео, когда Мартин получит лично якутский Оскар.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в апреле якутяне изготовили для Джорджа Мартина статуэтку Джона Сноу. Она выполнена в разных техниках — герой стоит в стальном плаще, сжимая меч из «драконьего стекла» (обсидиана), на латунной подставке, украшенной резьбой из мамонтовой кости. На груди Сноу оберег в национальном якутском стиле.