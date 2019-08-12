Рынок нефти больше не верит в торговое соглашение США с Китаем — OANDA
Нью-Йорк, США, 12 августа, 2019, 04:19 — ИА Регнум. По мнению аналитиков нефтяного рынка, в ближайшие дни нефть будет дешеветь из-за эскалации торговой войны США и Китая, 12 августа передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нефть
«Цены на нефть в начале торговой недели падают из-за… пессимизма в отношении торговой сделки между США и Китаем», — отмечает старший аналитик OANDA Альфонсо Эспарза.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее инвестиционный банк Goldman Sachs заявил, что больше не ожидает заключения торгового соглашения между США и Китаем
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