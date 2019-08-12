Нью-Йорк, США, 12 августа, 2019, 03:51 — ИА Регнум. Финансовый конгломерат Goldman Sachs заявил, что больше не ожидает заключения торгового соглашения между США и Китаем, 11 августа передает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг — США Американо-китайское противостояние

«Мы ожидаем вступления в силу тарифов, нацеленных на оставшиеся $300 млрд импорта из Китая» , — сказано в заявлению банка для клиентов.

Согласно заявлению Goldman Sachs, из-за торговой войны США и Китая усиливаются риски рецессии всей мировой экономики.

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