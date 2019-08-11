Анкара, 12 августа, 2019, 01:20 — ИА Регнум. Официальные переговоры готовы начать турецкие власти с «Рособоронэкспортом» по поводу закупки российских многоцелевых истребителей Су-35, пишет Yeni Şafak.

Oleg Belyakov Истребитель Су-35

Уточняется, что Анкара начнёт официальные переговоры с Москвой, если минобороны Турции одобрит импорт Су-35.

Эти планы Анкары связаны с тем, что Вашингтон исключил её из программы создания F-35 в качестве наказания за импорт Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Напомним, Москва намерена завершить поставку С-400 Анкаре до конца текущего года. Две партии из четырёх уже в Турцию поступили.