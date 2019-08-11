Москва, 11 августа, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Роспотребнадзор с 1 июля 2019 приостановил ввоз папайи из Китая из-за обнаружения в ней генно-инженерно-модифицированных организмов новых поколений, незарегистрированных в Российской Федерации. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Buntysmum Папайя

«Незарегистрированные в Российской Федерации линии ГМО, в том числе новых поколений, были выявлены в 22 пробах пищевой продукции», — говорится в заявлении.

Так, специалистами генно-модифицированная папайя была обнаружена в партиях свежих фруктов, в кашах быстрого приготовления, смесях сушенных фруктов. Вся продукция отозвана с реализации.

Напомним, согласно представленным данным Роспотребнадзора, в первом полугодии этого года ведомством было исследовано свыше 16 тысяч проб пищевой продукции на наличие ГМО, из них содержание ГМО более 0,9% выявлено в 11 пробах, в том числе 0,06% проб (мукомольно-крупяные изделия, плодоовощная продукция) не содержали информации для потребителя о наличии в продукции ГМО.