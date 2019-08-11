Берн, 11 августа, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Исследование учёных выявило катастрофическое снижение популяции крупных пресноводных животных в реках и озерах мира. Об этом 8 августа сообщает Global Change Biology.

Dieter Florian Обыкновенный сом

Популяция рыб-гигантов весом более 30 килограммов, продолжительность жизни которых составляет несколько десятилетий, сократилась более чем на 94% в период с 1970 по 2012 год. Обобщив данные о популяциях 126 крупных пресноводных видов из 72 стран по базам данных «Живой Планеты», учёные пришли к выводу, что популяция пресноводной мегафауны (кайманы, гигантские саламандры и др.) сократились на 88%. Численность мегафауны в разных частях Азии, включая Камбоджу, Южный Китай, Индию и Афганистан с 1980-х снизилась на шокирующие 99%.

Гигантские рыбы в наибольшей степени уязвимы от деятельности человека: чрезмерного вылова рыбы и потери среды обитания. Многие виды гигантских рыб поздно созревают, имеют немногочисленное потомство и требуют больших, нетронутых мест обитания для миграции. Их движению все больше мешают гидроэлектростанции в крупнейших речных бассейнах мира, таких как Меконг, Конго, Амазонка и Ганг. Из более чем 200 видов пресноводных животных, вес которых превышает 30 килограммов, 34 находятся под угрозой исчезновения. При этом необходимы дополнительные исследования популяции ряда видов животных, чтобы предотвратить их полную гибель. Так, срочно необходимо изучение фауны в бассейне реки Меконг в Китае, где почти полностью исчезли гигантский сом и гигантский карп.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что за период с 1970 по 2012 год популяция позвоночных животных в дикой природе уменьшилась на 58%. Такие данные приведены в докладе Living Planet Report 2016 Всемирного фонда дикой природы (WWF).