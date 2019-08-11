Москва, 11 августа, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала от американской корпорации Google прекратить использование видеохостинга YouTube для «рекламирования незаконных массовых мероприятий». Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Google

Роскомнадзор утверждает, что «ряд структур», которые имею каналы на видеохостинге YouTube, приобретают и данного сервиса рекламные инструменты, в том числе push-уведомления.

С помощью таких рекламных инструментов идёт оповещение людей о несанкционированных митингах, в том числе «направленных на срыв выборов». По всей видимости в московскую городскую думу.

Утверждается, что такие уведомления поступают и пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы.

Роскомнадзор подчеркивает, что оставляет за собой право на «адекватную реакцию» ответными мерами в том случае, если американская компания Google не отреагирует.

Если Google не вмешается в работу видеохостинга, то Роскомнадзор будет расценивать это как «вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России».