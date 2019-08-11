Лондон, 11 августа, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Королева Великобритании Елизавета II крайне разочарована политиками своего Соединённого королевства и их тотальной неспособностью правильно действовать в условиях Brexit. Об этом сегодня, 11 августа, пишет газета Daily Mail со ссылкой на неназванных помощников королевы.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

По словам одного из помощников, Её величество выразила высокую степень своего раздражения и разочарования по поводу компетенции британского политического руководства, и разочарование будет только нарастать.

Подчеркивается, что королевские помощники были крайне удивлены тоном 93-летней Елизаветы II, которая, по их словам «действительно встревожена» состоянием британской политики.

При этом источники газеты в политических кругах крайне встревожены тем, что в преддверии крайнего срока выхода Великобритании из ЕС — 31 октября — королева может выйти на политическую арену. Напомним, что британские монархи уже довольно долгое время стараются воздерживаться от участия в политике и лишь формально утверждают решения правительства.

Члены парламента, которые настаивают на том, что Великобритания должна остаться в Евросоюзе, считают, что королева должна будет уволить нового премьер-министра Бориса Джонсона, так как его Brexit без всяких «но» может привести страну к краху.

Напомним, что 24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что 31 октября Великобритания выйдет из состава Евросоюза во что бы то ни стало — с соглашением или без него. Более того, Джонсон подчеркнул, что он осуществит Brexit даже в том случае, если большинство в палате общин вынесет ему вотум недоверия.

Вотум недоверия Джонсону и кабинету консерваторов может быть вынесен в сентябре, когда возобновятся заседания парламента.