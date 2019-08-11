Москва, 11 августа, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил действующих сотрудников и ветеранов международного аэропорта «Шереметьево» с 60-летием самой большой воздушной гавани России. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 11 августа, на официальном сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

По словам Путина, за прошедшие годв аэропорт «Шереметьево» внес неоценимый вклад в развитие российской гражданской авиации. Воздушная гавань укрепляла международный авторитет России, как одного из признанных лидеров в сфере обеспечения пассажирских и грузовых перевозок.

Российский лидер обратил внимание, что ведущие российские, а также зарубежные авиакомпании выбрали «Шереметьево» в качестве аэропорта базирования и надежного стратегического партнера.

Все эти успехи достигнуты благодаря труду многих поколений и династий работников аэропорта, которые искренне преданы своему делу, считает Путин.

На сегодняшний день коллектив аэропорта продолжает приумножать славные традиции и уделяет приоритетное значение модернизации инфраструктуры воздушной гавани, реализуя важные для транспортной отрасли в целом проекты.