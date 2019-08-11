Калгари, Канада, 11 августа, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Российская женская молодежная сборная по хоккею уверенно победила команду Франции в заключительной игре серии выставочных матчей, проходящей в Калгари.

(сс) Fanny Schertzer Хоккейная клюшка

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу российских хоккеисток.

Голами в составе молодежной женской сборной России отметились Варвара Борискова (23-я минута) и Полина Тарасова (46-я).

Отметим, ранее сборная России два раза со счетом 1:3 и 0:2 уступила женской молодежной сборной команде Канады.