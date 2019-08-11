Бенгази, Ливия, 11 августа, 2019, 05:19 — ИА Регнум. ООН решительно осуждает атаку на своих сотрудников, приведшую к смерти трех человек. Об этом на прошедшем в субботу, 10 августа, экстренном совещании Совета безопасности ООН заявила посол Польши в ООН Джоанна Вронецка, передает пресс-служба организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

«От имени членов Совета Безопасности я хотела бы самым решительным образом осудить возмутительное, смертельное и абсолютно неприемлемое нападение на Организацию Объединенных Наций, которое произошло сегодня в Бенгази, Ливия», —заявила Вронецка.

Член Совбеза ООН также выразила соболезнования семьям погибших и заявила о том, что погибшие сотрудники организации принесли жертву для того, чтобы обеспечить более безопасное будущее для народа Ливии.

Напомним, ранее сообщалось о двух сотрудниках ООН, погибших в результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в Бенгази. После чего в ООН объявили об экстренном созыве внеочередного заседания совбеза.