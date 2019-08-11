Москва, 11 августа, 2019, 04:07 — ИА Регнум. В пожароопасных регионах России продолжается борьба с огнем. За сутки в российских лесах удалось потушить 49 очагов возгорания общей площадью 5263 го, сообщает пресс-служба Авиалесохраны.

Aviales.ru Борьба с лесными пожарами

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 10 августа, в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 5 263 гектара», — говориться в сообщении.

Между тем более 250 тысяч гектаров лесов продолжают оставаться в огне. К настоящему времени непотушенными остаются еще 208 лесных пожаров, наибольшее количество которых в Иркутской области и Красноярском крае.