Донецк, 11 августа, 2019, 02:50 — ИА Регнум. Разрешение на открытие огня как по военным, так и по гражданским лицам получили отправляемые на линию соприкосновения снайперы ВСУ, сообщает 10 августа «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на начальника управления Народной милиции Донбасса Даниила Бессонова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинские каратели

По словам представителя милиции, на передовую отправляются снайперские пары для ведения прицельного огня по территории ДНР. При этом в сопроводительных документах указывается на разрешение на убийство мирных жителей республики.

Сообщается, что снайперы могут «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности: член вооруженных формирований или гражданское лицо».

По предположению представителя ДНР, такие действия снайперов будут являться провокациями, ведущими к активизации вооруженного конфликта.

В ДНР напомнили также, что убийство мирного населения противоречит международному законодательству.

Напомним, очередное перемирие было согласовано с 00:00 21 июля. ВСУ регулярно нарушают перемирие: режим тишины был нарушен киевскими силовиками уже через 12 часов после его объявления.