Симферополь, 10 августа, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Участие иностранных гостей в международном байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» в Крыму свидетельствует о том, что «политика изоляции» полуострова провалилась. Об этом на странице в соцсети Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, который принял участие в шоу вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский Крым

«Это знаковое событие (байк-шоу) не только культурной, но и политической повестки, — написал Аксёнов. — Участие в празднике иностранных гостей — … очередное свидетельство провала попыток «сдерживания» России и «изоляции» Крыма».

Как передавало ИА REGNUM, 10 августа президент Российской Федерации Владимир Путин приехал на мотоцикле на байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе, организованное мотоклубом «Ночные волки».

Читайте также: Путин поздравил «Ночных волков» с десятилетием байк-шоу в Крыму

А также: Путин прибыл на байк-шоу в Крыму за рулем мотоцикла «Урал» — видео