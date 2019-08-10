Москва, 10 августа, 2019, 22:51 — ИА Регнум. В Москве полиция задержала участников массовой акции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков ИА REGNUM Автозак

Инцидент произошёл на Неглинной улице рядом с Трубной площадью. Группа молодёжи, около ста пятидесяти человек, шла по улице, скандируя политические лозунги. Неожиданно подъехал автозак, из которого выбежали сотрудники полиции и задержали семерых человек.

Среди задержанных мог оказаться также и журналист телеканала «Дождь», однако стражи порядка приняли решение отпустить работника СМИ, ознакомившись с его документами.

И всё же, основная часть протестующих успела убежать от полиции. Спустя некоторое время, участники акции вновь начали собираться. Они намереваются продолжить «прогулку».