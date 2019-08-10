Багдад, 10 августа, 2019, 20:38 — ИА Регнум. На севере Ирака в ходе военной операции погиб один военнослужащий США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление международной коалиции, возглавляемой США.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский солдат

Инцидент произошел в провинции Найнава.

«Один американский военнослужащий погиб сегодня (10 августа) во время военной операции иракских сил безопасности», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока неизвестны.

Как передавало ИА REGNUM, 5 августа посол США в Ираке Мэтью Тюллер на пресс-конференции в Багдаде заявил, что военные США находятся в стране для «улучшения» иракской армии, а не для нападения на соседние государства.

Читайте также: В результате авиаудара США к северу от Багдада ликвидировано три исламиста