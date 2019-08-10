В Ираке погиб военный США
Багдад, 10 августа, 2019, 20:38 — ИА Регнум. На севере Ирака в ходе военной операции погиб один военнослужащий США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление международной коалиции, возглавляемой США.
Иван Шилов ИА REGNUM
Американский солдат
Инцидент произошел в провинции Найнава.
«Один американский военнослужащий погиб сегодня (10 августа) во время военной операции иракских сил безопасности», — говорится в сообщении.
Другие подробности пока неизвестны.
Как передавало ИА REGNUM, 5 августа посол США в Ираке Мэтью Тюллер на пресс-конференции в Багдаде заявил, что военные США находятся в стране для «улучшения» иракской армии, а не для нападения на соседние государства.
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