Магас, 10 августа, 2019, 17:51 — ИА Регнум. По факту взрыва на автомобильной газозаправочной станции с последующим возгоранием в Сунженском районе Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в», ч.2 ст.238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по республике.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении. — Расследование уголовного дела продолжается».

10 августа в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщили ИА REGNUM, что при взрыве на газовой заправке с последующим возгоранием в Сунженском районе в Ингушетии пострадали как минимум шесть человек

ЧП произошло вечером 9 августа на пропановой заправке в городе Сунже на улице Свердлова.

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